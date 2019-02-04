美國聯儲局主席鮑威爾第二日出席國會聽證會，表示鑒於中性利率低於預期，貨幣政策可能過緊及有減息空間，而聯儲局另一位官員紐約聯儲行長Williams亦稱，政策寬鬆理由已經增強，美股道指創新高，升穿27000點，而標普500、納指則未有再創新高，標普500曾再度升穿3000點。美國通脹高於預期，美國國債回落，10年期債息上升7.65個基點，報2.1378%，金價下跌。

道瓊斯工業平均指數收漲227點，升幅0.85%，報27088點。標普500指數收漲6點，升幅0.23%，報2999點。納斯達克綜合指數收跌6點，或0.08%，報8196點。

聯合健康保險升5.53%，報261.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻92點，而默沙東跌4.5%，報81元，拖低道指25點。

科技股方面，蘋果收市報201.75元，跌0.72%，谷歌母公司Alphabet收市報1144.08元，升0.27%，亞馬遜收市報2001.07元，跌0.8%，Facebook收市報201.23元，跌0.73%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報386點。德國DAX指數收跌0.34%，報12332點；法國CAC 40指數跌0.29%，報5551點；英國富時100指數收跌0.28%，報7509點。