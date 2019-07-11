港交所（388）早前宣布香港會引入新衍生產品「界內證」，今日有6間輪商表示已入紙申請，法興上市產品銷售部副總裁蔡秀虹透露，該行將在下周推出18隻界內證，到期日都是6個月。每隻相關資產推出3隻界內證，當中一隻的行使價範圍較闊，涵蓋該相關資產的52周高低位，而另外兩隻則會較窄。

蔡秀虹透露，以恒指為例，該行最闊的界內證，行使價上下限分別是24500點及30300點，正是涵蓋了恒指52周高位及低位。但另外兩隻恒指界內證的區間，分別是26700點至28200點，及28210點至29710點。

又以騰訊（0700）為例，同樣有3隻界內證，最闊的行使價界乎250元至400元，亦即涵蓋了其52周高低位。另外兩隻則分別界乎303.2元至356.8元，及357元至410.6元。不過她指出，現時尚未有最終定價方案，要再視乎相關資產的價位。

界內證預料於本月18日面世，此為港交所的新產品，界內證的結算價格有兩個，在界內為1元，在界外為0.25元。以上述法興的騰訊界內證為例，若買的是行使價於250元至400元那一隻，當騰訊股價低於250元，界內證的價格料為0.25元，若投資者在此時買入，而到期日時騰訊的股價升至界內，投資者便賺了0.75元。

摩根大通會發行11隻界內證，摩根大通衍生工具部主管張智卓表示 ，今次出6隻恒指界內證，其他股份是各一隻，但會陸續加入新界內證，另外發行界內證還有瑞通、海通及法巴。唯有輪商表示，對沖較複雜及暫看不好界內證產品，故暫時未有申請發行。