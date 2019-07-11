送中條例「壽終正寢」，但特首卻偏偏不肯用上令人心安的「撤回」，說到底或許也是面子問題，就算明明已一鋪清袋，偏偏仍不肯「認衰」。輿論對字眼的窮追猛打，也是基於對政府的不信任 ------ 說實在，你認為送中條例在本屆立法會會期完結前，仍有死灰復燃的機會嗎？當然不，但就是因為不信任，才會要求政府用上與議事規則上完全一致的字眼，制約其反口的機會。

秉承財經專欄一向的宗旨，即使說政治，也要說與經濟有關的政治。反送中時代的來臨，人民醒覺，與建制掛鈎的任何組織及機構，承受千夫所指是意料中事，凡事有正亦有反，又有誰能從反送中獲益呢？

一、香港電視等網購平台

凡是面臨社會上的大爭議，支持或反對的陣營，擁戴者也會增加，只有扮中立的人，想兩面都討好，才會變成兩面不討好，這正正是「士多Ztore」的處境。因其創辦人表面理性，但底子裡暗撐「送中」，結果令士多Facebook專頁出現崩盤式的Unlike。網民群起杯葛，除了打價格戰，又或等事件逐漸淡化外，實在想不出有任何扭轉敗局的機會。

人總需要勇敢生存，要生存就要購物，不幫襯士多，只好幫襯其他網購平台。得到士多助攻，香港電視（1137）旗下的HKTV Mall，即時成為大贏家，單在六月，其訂單數目已按年突然急升49%。缸友無寶不落，香港電視股價早在數據公布前已率先炒起，單計六月至今已累升逾60%。

然而，訂單增加是否必然有錢賺？雖然王維基去年中說，HKTV Mall已開始「做一單賺一單」，但香港電視業績仍有待扭虧為盈，而說到底，曾參選立法會的王維基，雖然「反梁」，其實也是「建制底」，被問及對送中條例的看法，他也只是明哲保身地支吾以對。說不定罷買士多的顧客，那一天突然醒覺，也會從HKTV Mall溜走。

肯定的是，除HKTV Mall外，其他網購平台如幾大超市，也能網羅到從士多流失的顧客，唯獨是電視廣播（0511）旗下、有大灣區KOL肥媽加持的Big Big Shop。執筆之際，聞說寶礦力抽起在TVB的所有廣告，一名顧客的離去，巨人當然不會一下子就倒下，但一點一點地由盛轉衰，才最令人唏噓。

二、新加坡

香港反送中也關新加坡事？雖然新加坡股市在金融基建上，拍馬也追不上港股，但在資產管理上，新加坡與香港可說是平分秋色。自送中條例推出後，不少停泊在香港的資金，已率先覓地流竄，特別是從內地「走落嚟」的高危資金。縱使及後港府宣布送中「暫緩」、「壽終正寢」，但在手持巨資的富人和企業眼中，香港作為資金停泊港的地位，已不再像從前般牢不可破；推倒了一次，不代表不會有第二次、第三次，錢在香港的不確定性正逐步增加。

M2的下跌，明確交代了走資的情況，即使下跌幅度未算明顯，但HIBOR連日抽高的趨勢，卻似乎已為走資敲響了警號。當然，總有更多的分析，說HIBOR高企，是由於半年結、內銀派息、百威（1876）招股等更多的原因所致，但解釋得更多，反而更似想掩飾些甚麼。錢，在香港原來也不是絕對安全，張目四望，最近距離、最類近香港、又最歡迎資金停泊的，放眼只有新加坡。

其實未有送中前，新加坡早已與香港在資產管理業務上角力，而且更有壓過香港之勢，送中條例只是向新加坡送份大禮，讓富人重新審視香港不再是藏富的福地，加快香港資產管理業步進「壽終正寢」的速度。得到林鄭的助攻，李顯龍總理也確實需要向她說聲「多L謝」。

三、香港警察/ 香港警察的準投考者

不是吧？香港警察竟然是反送中的得益者？香港警察在反送中下是否濫權、濫用暴力，市民期待有獨立委員會來調查，不過淪為政府與抗爭者之間的磨心，警隊聲名狼藉，卻是不爭的事實。然而對於警察來說，塞翁失馬，焉知非福？聲名不值錢，薪酬才值錢！

自2014年佔中以來，警務處開始意識到在大型示威、抗爭活動日益增加下，警隊編制上的人手嚴重不足，警察成為少數在近幾年仍連年增加人手的政府部門。根據警務處公布的有限統計數字，2018年警隊增聘逾千人，財政支出逾187億元。可以預期，經過反佔中後，警務處將會更大力擴充人手。

不過，「好仔唔當差」，警隊名聲每況愈下，又有多少年輕人肯加入警隊？此時，銀彈攻勢便大派用場。只要DSE 3科達標就能投考的普通警員，起薪點已由去年的約23,000元，加至今年逾24,000元，薪酬媲美讀神科、要打敗幾百人才能一畢業便成功獲聘的大公司MT。不是翻查資料，也不知從那年開始，督察原來不用大學畢業也能投考！只是DSE 5科3級、副學士或大學畢業，起薪點不同罷了！但最低也有約42,000元，這是不少大學生畢業後工作10年才有望達到的人工。警察，簡直是讀書不成的恩物。

反佔中後，為了振奮士氣，為警察被唾罵提供補償，擁有與其他公務員不同的獨立薪酬表，警方定必會為同袍爭取更多福利，不單是入職起薪點有望提高，連在職警務人員也有望受惠。據近期的報道指，原來警務人員還可以因應示威而導致的逾時工作，申請最多120小時的津貼，金額更有望高達10萬大元！金錢利誘，不，是辛苦過後的「血汗錢」補償下，前綫警務人員簡直恨不得有更多示威、更多抗爭，可以每個月出花紅，聲名又不可以換錢，但OT可以！香港又有多少打工仔，OT可以有補水？起碼投行一定無。

時至今日，你還相信警察真的會除暴安良？別天真，多少人只是貪圖警察是份低學歷也可獲得高薪酬的「筍工」，但這不能怪警察，因為抱著這樣心態的人，各行各業都有；不過請別忘記，入行門檻甚低的警察，能從納稅人手中獲得等同政府其他部門專業職系的薪酬回報，只因警察除了是份工外，也有著「公僕」的身份。

羅仕揚

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