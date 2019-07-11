香港航空主要股東之一鍾國頌接受《Debtwire》查詢時指，港航股東爭拗已平息，最快可於本月或下月公布引入新一名策略投資者。鍾國頌回應本報查詢指，引入新投資者主要是由海航與對方洽談，但強調成事機率十分高，絕對有利港航未來發展，惟未有透露股東紛爭平息細節。

《Debtwire》報道指，港航管理層過去兩星期均有向部分信貸投資者表示，相關股東爭拗已擺平，相信有利於公司與潛在策略性投資者的後續商討。報道又引述一名投資方指，在商討的過程中，已有投資者注入部分資金予港航，據稱間接持有港航31.14%股份的股東公司香港航空控股有份達至和談。

早於今年4月，持有香港航空控股46.04%股份的鍾國頌，入稟禁止與其站在同一陣線的Frontier Investment Partner（FIP）中的前董事張子妍，盜用公司名義，與第三方簽署有關港航控股有限公司的股權轉讓文件，事件令鍾國頌一方失去港航控制權，雙方後於今年4月上庭時，同意港航股權架構保持現狀，暫緩一切股份轉讓交易，直至正式聆訊。

記者：葉子晴

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