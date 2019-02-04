昨日網上流傳一張印有電視廣播（0511）(TVB）標誌、題為「絕不向示威者低頭」聲明。而TVB今日則發出聲明指，有一份偽造聲明於網上流傳，在廣告界導致很多混亂訊息，強調在此之前TVB並沒發出有關之公開聲明。本報再向TVB查詢，公司曾否發表「寶礦力水特做法等同對暴力低頭」的言論，對方回應指，《環球網》報道內容均是真確。

昨日環球網報道引述TVB發言人指，寶礦力水特的言論可能是希望討好示威者，但其做法等同對暴力低頭，又稱寶礦力水特是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭，該篇報道疑被偽造成TVB的聲明。

今日TVB的聲明表示，寶礦力水特於7月9日就撤回於TVB投放廣告的決定發出相關訊息，包括全面檢討對廣告投放計劃，及敦促其回應公眾關注的言論，TVB對此表示極度遺憾。TVB聲明又提到，寶礦力水特有關言論在短短兩日引起強烈的爭議、軒然大波，特別是內地消費者紛紛呼籲杯葛和抵制寶礦力水特，是始料不及。昨晚有一份偽造的TVB聲明明於網上流傳，在廣告界導致很多混亂訊息，特此聲明，在此之前並沒發出有關之公開聲明。

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