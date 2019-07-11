路勁地產（1098）今午宣佈將與健康快車於12月15日協辦「路勁健康快車慈善單車賽2019」，路勁地產主席單偉彪於活動後見記者時表示，香港樓價未來會較為平穩，他指，雖然減息有助樓市價格，但中美貿易戰及近期社會不安都會影響樓市，故互相抗衡下應該會較平穩至輕微上升。

投地方面，他指會繼續進行投地工作，但因公司規模不太大，會嘗試數十億的投地項目，同時亦會夥拍其他中型地產商或國內發展商合作進行項目。至於未來項目主要在住宅方面，並指選擇區域方面會視乎其收益前景。內地樓市方面，他則認為一、二線城市如上海，樓價會一值上升，並相信其樓價未來有機會超越香港。

除此之外，他亦指元朗錦田樓盤山水盈今年底地盤會大致完工，關鍵日期為2021年3月。

他預計，黃竹坑站上蓋第一期建樓至2021年，售樓期最快要到下年年中才開始。而屯門管翠路則要到明年年底至後年開始售賣，但他亦指兩項目都要視乎當時經濟狀況。

對於集團的香港目標，他希望一年增加一幅土地，讓集團於港一直持續運作。

記者：陳子謙

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