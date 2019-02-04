港交所（0388）有關環境、社會及管治（ESG）的諮詢文件將於本月19日截止，樂施會亦對50家恒指公司2017及2018年的有關ESG的披露進行調查，以全球報告倡議組織GRI的其中48個指標進行評分，發現兩年都僅中電（0002）、港交所、領展（0823）及恒生（0011）獲得合格分數，即50分或以上。調查範圍中有29家公司錄得25分或以下，中銀香港（2388）更以10分及12分排在2017年的最後及2018年的倒數第二位。

樂施會所抽取的48項指標中，港交所現時的要求僅涵蓋其中15樣。樂施會香港、澳門及台灣項目主管曾迦慧表示，港交所擔任監管者的角色，理應提高上市公司披露要求，令投資者可循公司公開資料進行監察。

樂施會發現，50家恒指公司並無公司自願披露基層員工的最低薪資比率，反映公司對基層員工薪酬問題並不重視，亦無意與員工分享經濟成果。同時，亦因現行「自願披露」的原則或無需要披露，令到公司在「職業安全衛生」、「反競爭行為」及「反貪腐」等方面的披露表現差劣。

樂施會推出建議，認為港交所應將「環境」、「社會」及「管治」三方面的披露要求一致提升至「強制披露」，以改善上市公司的匯報水平，從而與其他地區交易所看齊。另外，亦認為應規定所有上市公司在遞交報告時必須有獨立第三方的驗證，以確保報告內容的真確性及透明度。

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