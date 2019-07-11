上月美國國債孳息曲線倒掛成為投資市場近日熱話。當孳息率曲線出現倒掛時，市場均憂慮美國與全球經濟很快出現衰退。聯博固定收益聯席主管及企業債券董事Gershon Distenfeld表示，未來經濟是否衰退取決於聯儲局的利率政策。現時聯儲局如果七月開始減息，就像1986年及1995年美國在經濟下行時，率先實施減息政策，因而當時美國高息債及美股也獲得正回報。若今次聯儲局開始減息以防範經濟下行，應該可以避免美股出現大幅調整。

他預期，整體市場的違約量可望維持低點。就數據來看，過去12個月美國高收益債的違約率為0.9％，仍低於長期平均的3.5％，許多高收益債發行企業現階段的體質相對強健，不僅槓桿程度合理與財務狀況良好，同時盈利增長率也偏向正面。故他表示，目前經濟局勢依然還適合投資高收益債。

聯博亞太價值型股票投資總監李士德表示，中美貿易戰及美國經濟不明朗令整體股票及成熟地區股票錄得3000億美元淨流出，而新興市場淨流出情況輕微，相信是市場對新興市場前景仍有信心，信心來自其盈利增長在今明兩年會超過環球股票。他看好A股市場，行業則是基建股、優質科技股及教育股。

記者：龍彩霞