化妝品股莎莎（0178）港澳同店銷售表現連跌3季，集團公布港澳第1季（4月至6月）同店按年跌15.3%，營業額按年跌12%至15.83億元，集團指出，雖然整體銷售表現疲軟，不過4月至6月首周的跌幅有持續收窄，但第2周的社會運動，影響部分店舖生意，令6月下旬銷情受壓，加上高基數受壓，令表現有所滯後。

港澳市現首季的整體交易宗數下降8%至460萬宗，當中本地客及內地客分別下跌1.6%及12.9%，每宗交易平均金額則分別下跌1.2%及3.8%，以致整體每宗交易平均金額下跌5.2%至341元。

集團港澳以外之市場（包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿）的零售及批發業務營業額跌3.6%，整體零售及批發營業額為18.861億元，按年跌10.8%。

莎莎指出，由於近期社會氣氛低迷，消費意欲減退，集團適時調整業務策略以應對各種挑戰，包括調整產品組合，迎合顧客喜好及競爭環境，提升高端產品供應，以及加強自家品牌的關連銷售，改善毛利及盈利能力。

集團續稱，會保持對產品潮流的敏感度，及時推出潮流新品，使產品多樣化配合顧客需要，未來會積極拓展批發銷售渠道，爭取更大市場份額和其獨家代理產品的收益。展望未來，如果社會氣氛仍未緩和，將繼續影響經濟。

截至今年6月底，集團總零售店272間，較3月底減少2間，當中港澳門店117間，較3月底減少1間，內地零售店減少2間至52，新加坡店舖數量不變，馬來西亞82間，較3月底增加1間。

記者：蕭嘉聰