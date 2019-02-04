美國聯儲局主席鮑威爾於首日的國會聽證會上放鴿，在減息憧憬下，美股三大指數創新高，港股高開143點後，亦曾升最多378點，高見28582點，鮑威爾今日將會再次出席國會聽證，恒指收市升幅收窄至227點或0.81%，報28431點，成交金額輕微增加至674億元；國指升82點或0.77%，報10784點。

走勢上，恒指今日高位28582點，升穿7月8日的裂口底28541點，以及10天線28552點，不過升穿後明顯有沽壓，因而收市重回其下。

憧憬5G手機推出，加上台灣同業大立光預期下半年表現佳，舜宇（2382）升3.21%，收報85.15元，是升幅最大的藍籌，蘋果零件供應商瑞聲（2018）亦升0.82%，收報42.8元。

發盈警的德昌電機（0179）午後跌幅加劇，曾見近1個月低，跌14.4%，低見14.84元。德昌表示7月及8月的銷售訂單仍低於去年同期水平，汽車銷售前景蒙上陰影，車股普遍下跌，吉利（0175）重拾跌勢，收報11.82元，跌1.5%，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。從事汽車銷售的廣匯寶信（1293）跌9.7%，汽車零件股新晨動力（1148）亦跌5.12%。

減息之下，金融、地產股向上。友邦（1299）升1.26%，收報84.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點、匯控（0005）升0.46%，收報65.2元；地產股上升，新地（0016）升2.2%，收報134.6元，恒地（0012）升1.65%，收報43.2元。

安踏（2020）再遭渾水狙擊，股價繼續上升，收市升0.9%，報51.3元。公司亦澄清，強烈否認有關指控。

中海外宏洋（0081）中期多賺85%，全日升15%，收報4.11元。

香港電視（1137）再次抽升，收市報5.45元，為全日最高，升幅7.4%。

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