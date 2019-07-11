數碼通（0315）總裁葉安娜表示，集團會投放數十億元發展5G，強調會參與下半年3.5GHz頻段拍賣，預計明年中在中環、銅鑼灣、旺角等主要地區推出5G網絡，並計劃在兩年內為全網提供5G覆蓋，她又稱，會因應市場需求決定何時引入5G手機及流動數據月費計劃，但未有時間表。葉安娜透露，尚未選定網絡設備商，現正進行招標階段，並無排除或限制任何設備商，科技總監鄒金根補充，未來須新建數以千計的新基站。

近日有網民發起向不同商戶發信，呼籲暫停在電視廣播（0511，TVB）落廣告，葉安娜表示，公司一向透過網上及網下不同媒介進行廣告宣傳，以往電視廣告是主流，近年宣傳渠道變化極大，YouTube等網上廣告興起，會不時檢視各種宣傳方式，不會因為在某段時間特別針對支持或抗拒某一渠道。

數碼通今日起一連三日在沙田新城市舉行5G體驗活動，包括5G實景電競賽車、雲端遊戲等，今次同步使用3.5Ghz及28GHz兩個主要頻段提供5G技術展示。

記者：李哲毅

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