中國銀保監公布，中國保險保障基金、中石化集團和上海汽車集團近日共同出資設立大家保險集團，注冊資本203.6億元人民幣，將受讓安邦人壽、安邦養老和安邦資管股權，並設立大家財險，依法受讓安邦財險的部分保險業務、資產和負債。重組完成後，安邦集團將不開展新的保險業務。

銀保監指，安邦集團將做好存量保單兌付工作，全面履行保險合同義務，切實保障保險消費者及各有關方面合法權益。大家保險的設立，標志著安邦集團風險處置工作取得階段性成果。接管期間，安邦接管組將推動大家保險集團依法參與安邦集團重組，立足保險主業，為社會公眾提供健康、養老和財富管理一攬子保障服務，按照既定方向，積極引入合格戰略投資者，切實保護保險消費者和各方面合法權益。

早前內地傳媒報導，上月辭去中國太保子公司太保壽險董事長的徐敬惠，將出任大家保險集團總經理，徐敬惠於去年2月出任安邦接管組副組長。工商信息顯示，大家保險集團於6月25日成立，法定代表人為中國銀保監會派駐安邦接管組組長何肖鋒，大家保險的3名股東，亦與安邦集團股東結構一致。

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