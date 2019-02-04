UNIQLO母企迅銷（6288）公布截至今年5月底止首3季業績，收入按年增加6.97%至18228億日圓（下同）(約1318億港元)，經營溢利2476億元(約179億港元)，升3.69%，純利為1586億元(約114億港元)，按年升6.95%，三項數據均創新高。

分部業務方面，UNIQLO日本首3季的收入及盈利均錄得倒退，收入按年減少0.5%至7010億元，經營溢利為967億元，跌19.5%。集團指出，分部毛利率按年跌2.4個百分點，因上半財年的冬天較溫暖，令冬季產品的減價幅度更大，而第3季的春夏產品則較早出現缺貨情況。

海外UNIQLO方面，前三季度收益、溢利均見增長，累計收益達8205億元，按年增長14.6%，經營溢利1248億，按年增長11.1%。集團指出，大中華區當中，中國內地的收入及經營溢利仍錄得按年增長。

集團計劃繼續在各地開設UNIQLO分店，開設全球旗艦店，將UNIQLO打造成國際品牌，大中華區以及東南亞更成為海外UNIQLO業務增長的關鍵因素。另外，集團計劃在日本開設更多GU分店，以及加強品牌在海外的知名度，尤其是大中華區及南韓。

迅銷保持全年業績預測不變，預計全年經營溢利達2600億元，按年升10.1%；收入23000億元，按年升8%；純利1650億元，按年升6.6%。集團預計，全年股息480日圓，較上年度增派40日圓。

記者：蕭嘉聰

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