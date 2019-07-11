環球經濟上半年首季表現理想，第二季因貿易戰恐慌而有所調整。花旗銀行投資策略及環球財富部主管黃栢寧表示，G20峰會利好消息傳出，市場氣氛轉好。同時，預測2019年整體環球經濟增長為2.9%，但仍要留意中美談判發展。黃栢寧指若中美貿易戰全面爆發，環球經濟增長將跌至2%，即2008年金融海嘯水平，環球經濟前景仍脆弱、波動及不穩。

全球股市方面，環球企業盈利預測或下調，2020年花旗料每般盈利增長僅7%比市場預測的11%為低，並認為市場預測「太樂觀」，黃栢寧指各國每股盈利預測下調，並要留意貿易戰影響。同時指出經濟增長速度、貿易摩擦情況及環球央行貨幣政策，這三個因素將主宰未來股市的發展。

個別投資方面，股市以「防守性為主」。除非貿易戰下半年有重大進展，港股未來將在26000點至29000點徘迴，年底或衝上3萬點。地產股變得吸引，因香港樓宇「供求失衡」，預料下半年樓市將有5%至10%升幅。中資股有「疲弱」的狀況，內地政策及經濟不確定性增加，例如中國如何管理人民幣等，估值或受壓，但看好個別消費及科網股增長前程。

美股上升空間有限，今年比上年表現差，下半年亦未必能重覆上半年的升幅。歐洲股票方面，目前歐洲的價值股相對於增長股為歷史上低位，並偏好防守性股票。

環球債券則看好非高評級國家債券，投資級別債券表現不俗，市場回報一厘以上的債券不多。同時亦看好油價及黃金，因多供應的影響，短期內油價會更高;未來半年至一年金價每安士或有機會升上1525美元。黃栢寧表示應多投資產品，以分散風險。

記者：許碧珊