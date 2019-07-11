【有片：選股王】睇好復星醫藥 上望27元
文章日期：2019年7月11日 13:10
美國減息預期再度升溫，港股進一步向上，恒指高開143點後，最多升378點、高見28582點爭持，半日收報28539點，升335點或1.19%；國指升1.25%。大市半日成交382億元。
本地地產、中美貿易概念股受捧，新地（0016）、恒地（0012）、萬洲（0288）、舜宇（2382）升逾2%。重磅股平保（2318）、友邦（1299）升約2%。油股跟隨油價做好，醫藥、中資金融、內房、物業管理股向好。
國藥（1099）早市升近7%，為國指成分股表現最強股份。中金重新覆蓋國藥的調研，看好公司產業鏈布局、以及醫療器械分銷業務增長，並給予該股跑贏行業的評級。不過，中金的觀點並非新事物或新催化劑，而國藥旗下醫藥零售平台於深圳上市附屬國藥一致，近日低位反彈後無以為繼，對於國藥是否重新受到市場關注、升勢能否持續有保留。走勢上，國藥於30元有較大阻力，宜待升破企穩才考慮追入，或待27.5元支持小注吸納。
相反通過與國藥的合作與聯動，拓展藥品銷售的復星醫藥（2196）走勢更佳，該股5月跌至21元找到支持回升，直到早前升至50天線約24元遇到阻力出現調整，惟於20天線已有承接，短線有望延續升浪，上望前密集區底部約27元水平。
劉思明