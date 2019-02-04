聯儲局主席鮑威爾放鴿，在減息預期下，恒指高開143點後升幅擴大至最多378點，半日收市升335點或1.19%，報28539點，成交金額381億元；國指升134點或1.25%，報10836點。

伊朗革命衛隊要求英籍油輪英國傳承號改變航道，駛入伊朗領海，但遭英國軍艦驅逐，刺激油價由跌轉升、油股向上，當中中石油（0857）升3.09%，收報4.34元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）升2.59%，收報13.48元；中石化（0386）升2.35%，收報5.22元。

美國減息預期下，50隻藍籌當中，47隻上升，3隻下跌，金融、地產股亦受惠向上，友邦（1299）升1.92%，收報84.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點。

減息憧憬利好物業銷情，地產股向上，恒地（0012）升2.59%，收報43.6元；新地（0016）升2.81%，收報135.4元；新世界發展（0017）升2.13%，收報12.46元；長實集團（1113）升1.26%，收報60.45元；信置（0083）升0.91%，收報13.26元。

早前匯豐、中銀香港（2388）已削減轉按回贈並調高封頂息率變相加按息，美國減息消息未有使銀行股受壓，反而全線上升，恒生（0011）升0.15%，收報194.6元，中銀升1.3%，收報31.1元，匯控（0005）升0.62%，收報65.3元。

德昌電機（0179）發盈警，預計截至2019年9月底止6個月，純利將遠低於去年同期，德昌電機跌8.7%，收報15.82元。

德昌指，7月及8月的銷售訂單仍低於去年同期水平，加上早前中汽協公布內地6月份汽車銷量下跌，汽車股下跌，吉利（0175）重拾跌勢，半日跌1.17%，收報11.86元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。廣汽（2238）、長汽（2333）、華晨（1114）分別跌2.5%、1.3%，及0.8%。

樂遊科技（1089）與亞馬遜將合作開發免費「魔戒」線上遊戲，樂遊曾升14%，半日升幅收窄至3.3%，收報2.13元。。

安踏（2020）再遭渾水狙擊，不過股價未有受壓，半日升幅擴大至3.5%，收報52.6元。

內媒指華為月底於深圳發布首款5G手機，舜宇（2382）升2.42%，收報84.5元。台積電第二季度收入高於預期，推動蘋果供應商股價上升，瑞聲（2018）升1.06%，收報42.9元。

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