香港人近年一直與的士存在不少恩恩怨怨，諸如兜路、拒載、態度差，甚至拒絕增發的士牌，反抗Uber及引入競爭等，但較少為人知的是，的士業界近年崛起一個業界組織的士從業員總會，雖說是業界組織，卻曾經發起活動批評佔中，並多次在社會政治事件中現身。有趣的是，的總組織架構裏有一堆內房、煤礦老闆，甚至政協委員出任要職兼提供資金；「紅的總」，內裏似乎比車身更紅。

近年崛起 政治表態活躍

上周日九龍大遊行爆發「旺角黑夜」事件，其中一個焦點是一名的士司機豪邁地將的士打橫停泊彌敦道，為示威者擋路最後被警察拘捕，事後的士總會急急發聲明，指摘司機做法並呼籲會員不要效法，並將那位司機的個人私隱如數家珍，包括指他是革職警員、曾經入獄，可能涉及醉駕等等，完全不遵守香港警方近日呼籲大家不要侵犯人家私隱的說法；最有趣的是，涉事司機並非的士總會會員，何解的總要貿然開口，實在令人摸不着頭腦。

其實的士總會在政治、社會事件中經常現身，遠至2014年佔中期間，的士總會就曾發起擺街站，指控佔中人士影響社會，其後又與多個運輸界組織聯手，聲稱計劃向法庭申請禁制令，禁止佔領人士繼續佔據道路，並會向發動佔中「七子」 索償；甚至到去年，有報章報道的士總會爆料，指《蘋果日報》曾邀請他們參與佔中的嚴重指控。

無故批評非會員司機撐示威

要探究每一個機構行事動機，了解背景非常重要，其實只要翻看的士總會網頁，已可以發現他的組織架構中有不少內地富豪：例如永遠會長王力平是山西煤老闆，曾是首鋼資源（0639）主要股東；富力地產（2777）聯席董事長張力、以及專門在內地防空洞搞商場、搞菜市場的地利集團（1367）老闆戴永革，當中最出名的，當然是專門在港掃豪宅商廈的深圳祺麒集團董事長陳紅天。

組織高層多內房煤礦老闆

雖然他們清一色與香港的士甚至運輸業界風馬牛不相及，不過卻願意大灑金錢，單單在2016年，陳紅天、戴永革及另一內房老闆鄭康豪就每人捐出2000萬元，當年這批「善長仁翁」就向的士總會捐出了1.5億元，至於這筆錢有什麼用途，就要問問的士總會的5萬名的士司機會員才知道了。

掌控不同的業界組織，除了可以將「特定意見」轉化成「業界聲音」外，而的士司機業界在上屆立法會開始，在運輸界功能界別掌握更多的選票，事實上，在11月區議會選舉以外，立法會選戰一直在進行。近年不時出現一個內地詞彙「顏色革命」，香港的士一向以顏色劃分載客區域，最普遍當然是可以行走港九新界的「紅的」，或許就是另一個顏色革命。

[李曉佳 財經澡堂]