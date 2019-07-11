渾水(Muddy Waters)再發出狙擊報告，指安踏（2020）言論有矛盾，一方面指第一份報告中提到的蘇偉卿是獨立人士，但另一方面，蘇偉卿卻持有北京46間Fila的門市，若然蘇偉卿是獨立人士，那麼安踏自稱擁有所有的Fila 門市便是謊言。

渾水表示，在第一份報告中提到蘇偉卿，是安踏的內幕人士，並是安踏主要經銷商北京吉元盛寶國際貿易有限公司，及另外兩間經銷商的持股代理人(proxy)，不過安踏其後否認，而渾水亦發現蘇偉卿持有北京的Fila，意味安踏在蘇偉卿是否獨立人士，以及安踏在Fila門市數目上出現兩個可能性只有一個是真的矛盾情況。

渾水表示，出現矛盾情況下，投資者不應該信任安踏公佈有關Fila的數字，同時亦質疑，安踏將Fila併表的數字是否造假，從而推高安踏的盈利表現。

安踏現報52.1元，升2.55%，成交金額3.04億元。

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