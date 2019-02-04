儲局主席鮑威爾放鴿，美股創新高，恒指今早亦高開143點或0.51%，報28347點，成交金額9億元；國指今早高開55點或0.52%，報10757點。

碧桂園（2007）升1.93%，報11.6元，是升幅最大的藍籌，而友邦（1299）升0.84%，報84元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；吉利（0175）跌1.5%，報11.82元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

美國減息預期升溫，銀行股向上，恒生（0011）升0.26%，報194.8元、中銀香港（2388）升0.65%，報30.9元、匯控（0005）升0.15%，報65元。地產股亦向上，長實集團（1113）升1.17%，報60.4元、恒地（0012）升0.94%，報42.9元、新地（0016）升0.61%，報132.5元、新世界發展（0017）升0.82%，報12.3元。

德昌電機（0179）發盈警，預計截至2019年9月底止6個月，純利將遠低於去年同期。開市報16.3元，跌5.9%。

樂游科技（1089）與亞馬遜將合作開發免費「魔戒」線上遊戲。開市報2.06元，無升跌。

其他報道：

【支持減息】多名聯儲局官員認為放寬政策的理由已經增強

【歐美戰報】儲局放鴿料重啟減息之路 美股創新高 道指升76點

【減息在望】鮑威爾：貿易緊張形勢推累美國經濟