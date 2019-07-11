隔晚美國聯儲局公布6月議息會議記錄，許多與會者表示，一定程度上放寬政策的理由已經增強。聖路易斯聯儲行長James Bullard認為，今年會再降息一次。

文件指出，整體金融狀況雖然仍支撐經濟增長，但似乎有個重要前提，就是預期儲局將在近期內放鬆政策以幫助抵消全球前景不確定性和其他下行風險對經濟增長的拖累。數名與會者指出，若近期下調聯邦基金利率目標區間，可能有助於舒緩未來經濟或會受到的不利沖擊，因此，從風險管理角度看是適當的政策。許多與會者亦提到，經濟增長、通脹預測所面對的風險，於近期均出現顯著變化，例如貿易不確定性上升所帶來的風險，現在風險更傾向於下行。

聲明指，許多與會者表示，一定程度上放寬政策的理由已經增強，許多人認為，自委員會上次會議以來，經濟似乎失去了一些動力，並指出支持這種觀點的幾項因素，包括商業信心、商業支出和製造業活動指標最近表現疲軟；貿易發展；以及全球經濟成長放緩的跡象，認為如果最近的事態發展持續下去並且繼續對經濟前景構成壓力，將有理由在短期內放鬆貨幣政策。許多興會者預期長期通脹可能會略低於委員會2%的目標，幾名與會者認為，若為了將通脹率提高零點幾個百分點而放鬆政策，可能導致勞動力市場過熱並加劇金融失衡。

記錄亦顯示，17名官員中有8名預計2019年至少降息一次。去年儲局將基準貸款利率上調四次至2.25％-2.5％，並稱為利率正常化。隨著全球經濟放緩，決策者於1月表示將對未來的利率調整持「耐心」態度，暗示他們將維持利率不變。6月，轉向寬鬆立場，稱將「密切關注」流入的信息，並「酌情採取行動以維持經濟擴張」。

聖路易斯聯儲行長James Bullard於聖路易斯發表講話後表示，主張在下次會議上降息25個基點來適度預防美國經濟放緩的風險，不需要更大幅度的降息，但預計7月降息後會再降息一次，預測到年底降息50個基點，減息將取決於經濟以及通脹、通脹預期在年內如何發展，以及實體經濟的下行風險比當前預期加劇還是減輕。

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