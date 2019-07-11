聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，會上暗示聯儲局做好減息準備，瑞銀認為言論增強了月底降息50個基點的觀點，利率期貨亦顯示，到2020年7月底止，9次議息會出現減息的機會均為100%。受減息可能性升溫影響，美股三大指數齊創歷史新高，道指高見26983點、納指高見8202點、標普500指數高見3002點。

道瓊斯工業平均指數收漲76點，升幅0.29%，報26860點。標普500指數收漲13點，升幅0.46%，報2993點。納斯達克綜合指數收漲60點，或0.75%，報8202點。

雪佛龍升1.69%，報125.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻14點，而高盛跌0.87%，報205.97元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報203.23元，升0.98%，谷歌母公司Alphabet收市報1140.91元，升1.47%，亞馬遜收市報2017.41元，升1.46%，Facebook收市報202.73元，升1.76%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報387點。德國DAX指數收跌0.51%，報12373點；法國CAC 40指數跌0.09%，報5567點；英國富時100指數收跌0.08%，報7530點。

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