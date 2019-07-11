港股連跌4日後回升，但擺脫不了牛皮格局。支撐大市的是騰訊（0700），但整體市寬不俗，有近58%股份上升，以行業計，明報數據庫追蹤的30個行業僅4個下跌。聯儲局主席鮑威爾昨晚言論偏鴿，指6月份以來貿易戰和全球經濟放緩，都影響美國經濟前景。執筆時市場的初步反應是債息跌、股市升、金價彈升10美元，即月夜期曾升逾200點。聯儲局放鴿能否令港股打破悶局，筆者認為短線會有一些刺激作用，但要破位展升浪可能性一般，而29,000點有相當大阻力。市場機會更在個股身上，可小注冷吼近期轉強的新能源股。

個股有基本因素支持反覆向上

全球股市失去方向，一方面經濟動力確實轉弱，近期發盈警的股份數量也非常之多；另一方面又憧憬聯儲局減息甚至重啟QE，資金都害怕現金貶值被迫入市，股市又始終跌不落。業績期臨近，強勢股見持續獲利回吐，如友邦（1299）、平保（2318）等，大家都擔心會出現利好兌現而下跌，若業績遜預期則沽壓更大。反而弱勢股或已發盈警的股份，由於風險經已釋放，表現反不太差，例如吉利（0175）遭目標價下跌至單位數，但昨日收報12元，較盈警後低位11.24元已反彈達6.7%。當然，也不用對強勢股太擔心，例如醫藥股近日也比較波動，但昨日已回升，個別股份如中生製藥（1177）便已回到高位。只要有基本因素支持，股價反覆過後仍可再上。

新能源股份近年股價表現欠佳，投資者都不喜歡行業充滿政策風險，而中央承諾的補貼又遲遲沒有全數支付。當中風電行業又存在不少問題，例如部分地區棄電情况嚴重，市場又擔心一些項目需要減值撥備。

國家能源局近期發布《關於2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，確定2018年底前核准的陸上風電項目，2020年底前仍未完成併網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核准的陸上風電項目，2021年底前仍未完成併網的，國家不再補貼。自2021年1月1日開始，新核准的陸上風電項目全面實現平價上網，國家不再補貼。在政策迫使下，今明兩年很可能會出現一輪搶裝潮，對於風電設備股會非常有利。

高盛看好金風潛在升幅50%

金風近日也獲多家大行唱好，大摩便越級上調，由「減持」上調至「增持」，除了短期勢將出現的搶裝潮外，到2021年全面進入市電平價時代，基於金風在行業具成本效益優勢，中長期亦將得益，毛利率更可持續上升，2019年至2021年將分別為13.3%、16.5%及17%。高盛目標價更高達14.5元，較現價有達50%的潛在上升空間。

[張兆聰 數據尋寶]