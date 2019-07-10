被喻為「大劉」劉鑾雄的御用炒房的天發財經，近日在新城控股（1030）前董事長王振華因「衰十一」而拖累股價大跌之際，大手掃入該股，再次引起外界關注，也勾起本欄好奇心，看看現時該券商的重點持倉。

根據中央結算系統，截至7月8日，天發一共持有1194隻股票，重點持倉第一位自然是由劉鑾雄家族控制的華人置業（0127），市值近34億元，佔該股25%，完全沒有意外，唯一值得留意的是，天發的華置大部分持倉是於2017年9月初才轉入天發，同年大劉分身家予太太甘比及劉鳴煒。

第二位就是近日大手掃入的新城控股，單計7月5日及7月8日兩日，就已斥資約3億元買入超過4100萬股；另外還有同系的新城悅（1755），單日掃102萬股，價值超過580萬元（以當日收市價計算）。

天發的第三大持倉是恒大（3333），約839萬股，持貨價值約1.8億元，但這批股份的價值隨着恒大股價下滑，市值也大幅縮水，但這筆恒大股份原來只是華置所持有恒大的一小部分。根據恒大年報，截至去年底華置一共持有8.58億股，佔恒大約6.54%，但就未知華置把這批恒大股份放在那間券商。

天發證券似乎對新經濟股份甚具興趣，其中其小米（1810）的持倉不斷增加，現時已持有約44.3萬股小米，市值約433萬元；同時天發又有4.4萬股騰訊（0700）持倉，價值約1580萬元。

除了科網股，天發也儲落不少傳統股份，當中匯控（0005）持倉市值超過7500萬元，港交所（0388）持倉市值約3300萬元，其餘過千萬的持倉還有建行（0939）、煤氣（0003）、新意網（1686）、新世界（0017）、聯合地產（0056）、中信（0267）等。

最後講句，這些證券行持倉，未必真正反映真實買賣操作，不是持倉增加就等於看好，持倉減少就等於看淡，還有其他因素如轉倉、代持、對沖等可能性，很難從中判斷其投資表現。

大灣區國舅

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