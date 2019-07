昨日有網民貼出寶礦力Facebook的回覆,指該公司已決定抽起TVB的廣告,寶礦力晚上於Facebook發表聲明,以母公司香港大塚製藥(Otsuka Pharamaceutical (H.K.) Ltd.)的名義,承認昨日(7月9日)的回覆屬實,又稱為回覆所帶來的不便致以誠懇道歉(sincerely apologize that our reply dated July 9 have led to inconvenience)。惟未有提及是否有調整TVB廣告計劃。

香港大塚製藥指出,根據公司宗旨,大塚是一群製造新產品,令世界各地更健康的人(Otsuka- people creating new products for better health worldwide),會一直盡全力支持世界各地人士的健康(always try our best to support the health of people from all over the world)。

