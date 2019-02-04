政府提出修訂《逃犯條例》後風波不斷，近日有網民認為電視廣播（0511）（TVB）的新聞報道有偏頗，更在討論區列出多個在TVB落廣告的商戶名單，要求齊齊抵制相關商戶。其後多個商戶包括寶礦力、必勝客及信諾等紛紛表示將會調整其宣傳計劃。電視廣播發言人回應本報查詢時承認，的確有客戶調整廣告計劃，但強調對集團業務無重大影響，並重申該台的新聞報道公正不偏頗。

電視廣播發言人表示，因應最近經濟情況及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間。本台會視乎個別情況作出處理，對公司業務並無重大影響。無綫電視的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道準確及持平。於近期示威及衝突事件中，本台記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實況，公正不偏報道事件。

【真係抽廣告！】寶礦力發聲明 承認昨日Facebook回覆屬實

另外，電視廣播回應內地網媒《環球網》時指出，對寶礦力昨天發表的公開信表示極度遺憾，特別是有關該公司要全面檢討對無線電視投放廣告的計劃，及促請無線電視響應公眾關注的言論。

發言人認為，TVB因為客觀報導香港發生暴力衝擊立法會事件，讓觀眾全面透過多角度畫面親眼目睹現場實況、了解了警察面對當時環境從而作出的行動，包括驅散示威者，同時TVB相關報導的收視率很高，影響力很大，因此受到示威者的針對。還有示威者在網上欺凌及恐嚇TVB的廣告客戶，要求他們撤銷投放在TVB的廣告。

【寶礦力抽廣告】寶礦力知多少！究竟係中資定日資？

針對寶礦力取消在TVB的廣告，該發言人認為，寶礦力水特的言論或是希望討好示威者，但其做法等同對暴力低頭。法治是香港的基石，寶礦力是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。

昨日有網民貼出寶礦力Facebook的回覆，指公司已決定抽起TVB的廣告，又要求TVB作出回應。事件發酵後，香港電視（1137）旗下的HKTVmall，各項寶礦力相關飲品今日全線缺貨，不過另一網購平台、創辦人曾公開發表支持修例的士多（Ztore）就未見缺貨情況。香港電視回應本報查詢時表示，未有銷售資料可提供。

其他商戶方面，信諾回應本報查詢時指出：「我們於TVB播放的電視廣告將於一個星期後結束。我們定期審視市場策略，推廣信諾品牌及理念，致力成為您的健康及保健夥伴。」

順騰國際（0932）旗下的御藥堂就於facebook發文指，鑑於近日公眾關注，我們正認真審視現行的廣告策略，不會再側重單一的廣告平台，並正積極考慮其他宣傳渠道繼續推廣健康生活資訊。

記者：蕭嘉聰、陳偉燊

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