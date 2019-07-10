面對虛擬銀行的競爭，近日以匯豐為首的多家傳統銀行，先後宣布取消低結餘戶口的收費。不過WeLab創辦人及行政總裁龍沛智今日表示，虛擬銀行的優勢還有很多，與傳統銀行的競爭將會是多方面的。

龍沛智今日出席RISE論壇時表示，傳統銀行之前要對低結餘的用戶收費，是「土地問題」，主要因為香港地租十分昂貴，以致銀行要專注在財富管理產品及高淨值客戶群，才算是有效利用分行網絡。但虛擬銀行的優勢就在於所有服務和產品都在網上提供，因此可以服務不同客戶群，而不設最低結餘收費。他指出，有趣的是，在虛擬銀行即將推出前，已有傳統銀行陸續取消低結餘收費。但龍沛智認為，虛擬銀行與傳統銀行的分別，不只在於低結餘收費，在整體客戶體驗及使用科技的方式，虛擬銀行都可以有優勢。

論壇主持人引述高盛的報告指，虛擬銀行可以取得30％的市場份額。龍沛智認為，虛擬銀行業界能否取得這成績，重點在於是否能取得及鞏固以下兩種客戶群。首先是現在已有使用銀行服務的人，他們想作出新嘗試，或會逐步把更多的交易轉移至虛擬銀行；第二批潛在客戶群更有意思，是現時沒有銀行戶口的年輕人，他們會以虛擬銀行作為主要往來銀行。未來能否達到高盛預測的數字，主要視乎這兩批客戶如何發展。

記者：廖毅然

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