隨著新興市場和歐洲經濟數據回落，全球經濟逐漸走弱，利達集團預期，美國經濟衰退機會逐步上升，預計未來一年衰退機會逾三成，建議投資者應增加防守性投資。

利達首席投資謀略師凌卓榮表示，聯儲局應會在下半年加息2次，共50點子，但他們並不支持7月減息，認為現時雖初步顯示經濟有減弱情況，但未至於失速，所以暫未見需減息的理由，同時亦指擔心聯儲局減息是因受其市場或政治壓力。而集團認為減息時機為9月和12月較適合。

中港方面，利達首席投資謀略師黃耀宗表示偏向看好A股，認為暫時中美貿易戰較穩定情況下，經濟處觸底階段並逐步企穩，預料企業經營信心開始回升，加上中央出手支持下，預料內地今年GDP會維持在6.1%。

港股方面，由於香港資金外流具下行壓力，加上香港一個月銀行同業拆息跟美國聯儲局目標利率相近，預料不會跟隨減息。香港GDP未來情況看重中美外，旅客量亦成關鍵，黃耀宗估計港股下半年恒指目標可達30280點。

除市場預測外，利達亦看好雲計算和黃金，認為5G發展成為其一大重點，加上雲計算屬新經濟輕資產，受息率波動影響較少，而黃金則有避險作用。凌卓榮又表示，由於未來Facebook有機會推出新虛擬貨幣Libra，對市場不穩定性或會增加，屆時黃金價格會因此向上。

記者：陳子謙

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