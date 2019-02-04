證監會表示，時富商品及時富證券因不當處理客戶款項，分別遭證監會譴責及罰款490萬元及140萬元，總數630萬元。

證監會指，時富商品為方便運作，在2009年1月至2016年12月期間約180次從客戶帳戶轉出約4400萬元，以向客戶主任支付每月的佣金回扣。每次轉帳所涉金額介乎24.9萬元至超過100萬元。

證監指，時富商品多數在從客戶信託帳戶初次提款後數日才填補相關客戶資金所出現的不足之數，其中一次是在提款後41日才填補有關不足之數。時富商品無法追索開始上述做法的確實日子，但證據顯示，有關安排可能已沿用超過20年，是直至證監會對其常規及監控措施進行視察才被揭發。

證監會亦發現，時富證券在2015年7月8日，曾利用一項同日資金調換安排，將合共4000萬元的款項從其客戶信託帳戶轉至時富商品的客戶信託帳戶，令時富商品能及時應付香港交易及結算所有限公司的多項追繳保證金通知。

證據進一步顯示，時富商品及時富證券沒有落實妥善的監控措施以保障客戶款項，亦沒有就處理客戶款項監督其職員，導致它們的會計及財資職員在極少的監督、指示或指引下，實際上可自由處理客戶款項。

時富商品及時富證券回應指，重視證監會調查結果，對有機會解決老舊問題表示歡迎。公司已就內部操作程序作出詳細審查，並提醒所有員工合規的重要性。

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