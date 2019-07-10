匯豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監（股票）馬浩德表示，市場過度憂慮經濟衰退風險，但目前經濟增長仍算合理，企業基礎穩定，央行貨幣政策利好，相信環球經濟衰退將為2021年或之後風險。他又指中國經濟續見起色，相信未來增長亦會續趨穩定，並帶動新興市場經濟復蘇。

在投資組合配置上，他現時仍建議增持股票，偏好新興市場多於成熟市場，並指在過去6至12個月投資者為避險流入防守股，例如健康護理，導致估值上升。故他現時反而看好周期性板塊，如金融、非必需性消費品和汽車，稱已出現投資價值。

他又估計，中國股市下半年可續見理想回報，升勢更有望延續到明年，料中央可借靈活財政和貨幣政策，在經濟過熱和刺激經濟間取平衡。

市場觀望聯儲局減息，該行亞洲信貸研究主管梅立中稱，估計美國直至明年底會減息100點子，並將於第三季開始，最快本月內發生，並為保險性減息。至於長線減息則視乎經濟狀況，但認為短線要經濟連續兩季出現負增長有困難，意味大幅減息機會不大。

記者：王俊騏

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