德昌電機（0179）發盈警，預計截至2019年9月底止6個月，純利將遠低於去年同期。

主席汪穗中表示，與去年比較，今年全球貿易及生產活動持續疲弱，首財季全球汽車行業生產量明顯低於一年前，尤其是中國市場仍然特別低迷。多個其他消費者及工業終端市場的需求亦受到加徵關稅及地緣政治不穩定的不利影響，阻礙投資並損害消費者信心。首季銷售表現疲弱，直接反映了這些終端市場的狀況，而7月及8月的銷售訂單仍低於去年同期水平。

汪穗中表示，鑑於美中貿易關係雖有所改善但前景仍然不明朗以及中國國內汽車市場異常急劇收縮，目前仍難以預測需求復甦的速度。

公司亦公布截至6月底止首季數據，營業額為7.67億美元，按年跌12%，撇除匯率變動因素，則跌9%。產品銷售方面，受全球輕型汽車產量大幅下跌影響，汽車產品組別的營業額同比跌10%，當中，亞洲地區跌15%、歐洲跌8%、美洲升5%。工商用產品組別營業額跌17%，當中亞洲地區下跌19%、歐洲地區下跌11%、美洲地區下跌18%。

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