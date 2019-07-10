美國上周公布的非農數據較佳，降低市場減息預期，拖累港股連跌五日，市場觀望聯儲局主席鮑威爾今明兩日於國會的言論，會否就減息表態，恒指終止五連跌，收市升88點或0.31%，報28204點，成交金額則連跌兩日，跌至643億元；國指升51點或0.48%，報10701點。

港股今早高開128點，最多曾升195點，但內地公布的6月份PPI無增長兼遜預期，亦為2016年8月以來最差，港股升幅一度收窄至28點，低見28144點，跌穿20天線所在的28185點，但在50天線28131點上有支持，走勢上仍保持昨日出現的20天線升穿50天線的黃金交叉。

連跌4日的石藥（1093）反彈4.1%，收報12.7元，是升幅最大的藍籌。

有報道指，內地第二季手遊收入達到28.1億美元，創季度歷史新高，按季升3.4%、按年升11.7%，騰訊（0700）升1.71%，收報356.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點。

友邦（1299）未止跌，再跌0.66%，收報83.3元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

舜宇（2382）昨日公布6月份出貨數字符預期，加上美國商務部確認部分企業可向華為出售產品，舜宇終止五連跌，升1.7%，收報82.5元。

早前發盈警兼下調銷售目標的吉利（0175）獲行政總裁桂生悅於昨日增持30萬股，收市反彈2.5%，報12元。桂生悅昨日以均價11.56元，增持30萬股，涉資346.8萬元，完成後持股量由1050萬股升至1080萬股，約佔股本0.12%。另外，野村亦調低吉利目標價由22元降至16.2元，但仍維持「買入」評級。

瑞銀料澳門第二季博彩業EBITDA按季跌6%，但因建築材料分部的表現較強，預計銀娛（0027）EBITDA錄輕微增長。銀娛收市升2.29%，報55.85元，表現較另一藍籌賭股金沙中國（1928）佳，後者無升跌，收報39.55元。

惠譽撤回對長實（1113）所有評級，收報59.7元，跌0.58%。

承興國際（2662）澄清，網上文章所指的廣州承興並非集團的成員公司，而集團與京東之間並無如該報刊文章所載訂立有關合同。今早開市升9%後股價調頭向下，最多曾跌28%，低見0.47元，收市報0.58元，跌12%。

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