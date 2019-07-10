1990年《華僑日報》刊登的狀元錄上，九優狀元的名字估計就是騰訊總裁劉熾平。

今日中學文憑試放榜，再有12名狀元誕生，當中不少人盼留港攻讀醫科，其實過往香港已經產出為數不少的狀元精英，許多狀元到了今天已成為各行各業的領軍人物。本報翻查29年前的《華僑日報》刊登當年會考放榜情況，當年有兩位十優狀元，22位九優狀元，當中九優狀元的名字估計就是大家都熟悉的騰訊（0700）第二把交椅、總裁劉熾平！

本報曾向騰訊方面查詢，發言人表示，未能回應關於管理層的私人問題。

現時只有46歲劉熾平在北京出生，6歲來港定居，在傳統名校英皇書院讀書，1990年的華僑日報報道指，劉熾平考獲9優。當時關注狀元對社會時事的看法，華僑日報訪問了當時的學生「支持何人參選立法局？」及「會否移民？」，當時劉熾平分別回答，「無意見」及「可能會」。不過，劉熾平最後都選擇到美國大學升學，其後加入高盛工作，2003年時協助騰訊上市，並獲馬化騰賞識，2004年加盟騰訊，從此平步青雲！

據騰訊2018年報披露，劉熾平去年人工達3.13億元人民幣，按年增加32.12%，平均日薪高達85.88萬元人民幣，大約100萬港元。

記者：李哲毅

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