以經營紙品貿易為主的森信集團（0731）公布截至今年3月底止全年業績，營業額按年升2.6％至59億元，毛利率為9.48%，稅後盈利為約1197萬元，比去年下降41.4%，若計及貨幣換算差額後，則錄得盈利約1.19億元，擬派末期息2.0仙，連中期股息0.4仙，全年股息為每股2.4仙，派息率為約28%。

森信集團行政總裁李誠仁表示，未來集團將投放更多資源擴展其他業務，包括快速消費品及物業開發及投資業務等。

去年面對中美貿易戰，集團謹慎把關公司帳目，為防有壞帳情況出現，故減少接訂單，令紙品及包裝紙品貿易業務的收益減少，但集團良好控制整體營業額。同時公司以內需供應為主，貿易戰對其影響不大，今年4至5月的銷售量按年錄得雙位數增長。

現時集團已擴展多個業務，在港亦有9間店舖以加盟店形式，推出FoodWise 健康食品零售業務品牌。李指公司放眼內地市場，故推出多種消費品，如零食等。同時，公司亦着手發展內地工業用房產業，現集團物業開發及投資業務收益只有廈門辦公室及倉庫收益，逾2200萬元。現時，集團亦在南通開發產業園，項目可建築面積為16306平方米，在1A期首階段發展有約5000多平方米可售面積，已收取部份訂金，正等待相關銷售許可證，方可計入公司營業額，集團料1A期發展可錄約2190萬元銷售收益。集團希望兩三年內，其他業務的佔比可由現時的約11%，提升至和紙品業務平開。

記者：許碧珊

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