【貴絕新加坡】Dyson創辦人斥逾4億 購新加坡最高大樓頂層公寓
文章日期：2019年7月10日 13:53
據《路透社》報道，英國億萬富豪、著名家電品牌Dyson創辦人James Dyson斥資7380萬新加坡元(約4.23億港元)，購買新加坡最高建築物Tanjong Pagar Centre頂層的三層複式單位「超級頂層公寓」(Super Penthouse)，創新加坡最高住宅成交。
報道指，公寓內設有電梯、擁有5間臥室、可存放600瓶酒的酒窖、游泳池，按摩浴缸以及享有城市景觀的私人花園，其中包括濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands Hotel)。
James Dyson早於今年一月表示，計劃將Dyson的總部由英國遷往新加坡，並開發該品牌首部電動車，認為新加坡毗鄰經濟快速增長的城市，有利其品牌研發和發展。
今年4月，本港樓價再創紀錄，亞洲分層樓王再易位，南區豪宅深水灣徑8號一伙分層戶以6.05億售出，成交金額打破山頂Mount Nicholson造出的6.047億元紀錄，成為亞洲最貴分層戶。
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