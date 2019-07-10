中美貿易談判再有新進展，利好港股氣氛。港股今早高開128點，一度抽升至最高28311點，漲195點，惟之後中國公布經濟數據，PPI表現差過預期，拖累A股表現，港股升幅收窄。11時過後。恒指回穩，半日升89點或0.32%，收報28205點，成交金額365億元；國指升51點或0.48%，報10701點。

騰訊（0700）成升市火車頭，半日升1.2%，收報355元，推高大市33點；其次為中海油（0883），中午升1.7%，收報13.18元，貢獻恒指11點。

醫藥股強勢，中生製藥（1177）升4.38%，收報8.81元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）旗下藥物歐來寧被列入首份全國重點監控目錄，利好該股表現，半日升3.77%，收報12.66元。惠譽撤回對長實（1113）所有評級，該股半日跌0.75%，收報59.6元，屬半日表現最差的藍籌。

美國商務部確認部分企業可向華為出售產品，手機股走強。瑞聲（2018）升0.47%，收報42.65元；舜宇（2382）升2.96%，收報83.5元。

車股個別發展，連跌四日的吉利（0175）終反彈，半日升0.68%，收報11.78元；長汽（2333）遭瑞信下調評級至「中性」，該股跌2.2%，收報5.75元；北汽（1958）跌1.7%，收報5.06元。

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