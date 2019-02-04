中電宣布，為所有住宅及商業客戶新增流動支付平台，逾260多萬客戶可於今日起，透過「轉數快」AlipayHK和WeChat Pay HK繳付電費。

中華電力客戶若選用轉數快服務，客戶只需用銀行手機應用程式或儲值支付工具，掃描電費單上的二維條碼，即可繳付電費。

至於AlipayHK 或 WeChat Pay HK，中電客戶可在這兩款電子錢包開設賬戶及連結電力賬戶，電費單發出後便會在手機收到通知，可在應用程式內即時查閱及繳交電費，亦可隨時查閱過往的付款紀錄。

中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示，政府大力推動電子支付技術，鼓勵零售商戶使用流動支付工具。中華電力一直密切留意數碼科技的發展，以及其為客戶所帶來的裨益。今次增添三個新的繳費渠道後，客戶只需安坐家中便可透過手機查閱及繳交電費。客戶可在中華電力網頁了解新增的流動支付平台詳情。

為鼓勵客戶使用新支付服務，AlipayHK、 WeChat Pay 和中銀香港的 BoC Pay（支援「轉數快」服務）將於 7 月 15 日起分別推出不同的推廣優惠。

轉數快為跨行轉賬系統，除用於個人對個人轉賬外，亦可用於商戶支付。金管局及銀行界自去年10月底推出轉數快後，港燈（2638）及中華煤氣（0003）已先後容許客戶透過轉數快交費。儘管政府聲稱大力支持電子支付的發展，但現時主要的公用服務中，僅水務署尚未連接轉數快。

記者：廖毅然

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