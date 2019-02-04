內地6月份居民消費價格(CPI)同比上升2.7%，符預期，而工業生產者出廠價格(PPI)同比無增長兼遜預期，亦為2016年8月以來最差，當時為跌0.8%。市場預期為增長0.2%。

CPI數據方面，食品價格上升8.3%，非食品價格上升1.4%；消費品價格上升3.2%，服務價格上升1.8%。上半年，全國CPI按年升2.2%。

國家統計局城市司處長董雅秀指，受氣候等因素影響外，去年同期價格較低也是升幅擴大原因之一，在食品中，鮮果價格上升42.7%，升幅比上月擴大16.0個百分點，影響CPI上升約0.71個百分點；豬肉價格上升21.1%，升幅比上月擴大2.9個百分點，影響CPI上升約0.45個百分點。在非食品中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上升2.5%、2.4%和1.6%，合計影響CPI上升約0.84個百分點。

PPI方面，按年無增長，按月更跌0.3%，40個行業當中，價格上升的只有18個，比上月減少3個，下降的17個，增加6個；持平的5個，減少3個。董雅秀指，按月比較，受石油價格下跌，石油相關行業價格由升轉降，其中，石油和天然氣開採業價格下降3.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降1.9%。受前期鋼材產量大幅度增加、市場供應充足影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由升轉降，下降1.3%。此外，受近期鐵礦石需求增加、供給偏緊等因素影響，黑色金屬礦採選業價格上升3.7%，升幅比上月擴大1.5個百分點。

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