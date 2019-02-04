港股ADR率先反彈，加上中美兩國貿易代表電話會談，恒指今早高開128點或0.46%，報28245點，成交金額24億元；國指今早高開47點或0.46%，報10698點。

公布6月份出貨數字的舜宇（2382），多間大行認為出貨量符預期，今早開市升4.5%，報84.75元，是升幅最大的藍籌。而貢獻恒指升幅最大的藍籌，則是平保（2318）升0.74%，報94.7元，貢獻11點。下跌藍籌方面，中移動（0941）跌0.21%，報70.05元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

龍湖（0960）公布，首六個月累計實現合同銷售額1056.2億元人民幣，按年增8.8%，合同銷售面積650.8萬平方米﹔單計六月份實現合同銷售額為214.3億元人民幣，按年增2.1%。開市報29.4元，無升跌。

長城汽車（2333）公布，6月份集團錄得銷量6.33萬輛，同比增1.79%；產量錄6.29萬輛，按年增1.15%。開市報5.95元，升1.19%。

包浩斯（0483）公布，截至6月底止3個月，首季集團同店銷售按年跌16%，其中港澳地區跌14%；台灣跌30%；內地跌9%。開市報1.21元，無升跌。

承興國際（2662）指，注意到昨日股價及成交量不尋常波動，及經濟通（ etnet ）刊載一篇網絡報刊文章聲稱集團與京東之間訂立偽造合同。澄清，文章所指的廣州承興並非集團的成員公司，而集團與京東之間並無如該報刊文章所載訂立有關合同。開市報0.72元，升9%。