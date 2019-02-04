美股繼續觀望聯儲局主席鮑威爾言論而反覆偏軟，港股ADR則率先向上升111點或0.4%，報28228點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.25%，折合報351.66元；匯控（0005）升0.72%，折合報65.36元；建行（0939）跌0.2%，折合報6.13元。

今日焦點股份可留意：

美國貿易代表萊特希澤和財政部長梅努欽與副總理劉鶴及商務部長鍾山通電話，是兩國首腦上月同意暫停角力後的首次高層接觸。留意貿戰相關股表現。

舜宇（2382）公布6月份出貨量數據，手機鏡頭出貨1.01億件，按年升15.9%，增幅是今年最少，手機攝像模組出貨量方面，則按年升21.9%，至4323.3萬件，按月升8.9%。

龍湖（0960）公布，首六個月累計實現合同銷售額1056.2億元人民幣（下同），按年增8.8%，合同銷售面積650.8萬平方米﹔單計六月份實現合同銷售額為214.3億元，按年增2.1%。

長城汽車（2333）公布，6月份集團錄得銷量6.33萬輛，同比增1.79%；產量錄6.29萬輛，按年增1.15%。

包浩斯（0483）公布，截至6月底止3個月，首季集團同店銷售按年跌16%，其中港澳地區跌14%；台灣跌30%；內地跌9%。

承興國際（2662）指，注意到昨日股價及成交量不尋常波動，及經濟通（etnet）刊載一篇網絡報刊文章聲稱集團與京東之間訂立偽造合同。澄清，文章所指的廣州承興並非集團的成員公司，而集團與京東之間並無如該報刊文章所載訂立有關合同。