市場觀望聯儲局主鮑威爾一連兩日出席國會時的演說，道指低開81點後，最多跌140點，高位則升1點，全日波幅約142點。科技股上升，推動標普500臨近尾市向上。由於美國近期的經濟數據好壞參半，市場希望從鮑威爾的言論評估寬鬆貨幣政策前景。中美貿易角力方面，美國貿易代表萊特希澤和財政部長梅努欽與副總理劉鶴及商務部長鍾山通電話，是兩國首腦上月同意暫停角力後的首次高層接觸；梅努欽可能很快訪華。

道瓊斯工業平均指數收跌22點，跌幅0.09%，報26783點。標普500指數收漲3點，升幅0.13%，報2979點。納斯達克綜合指數收漲43點，或0.54%，報8141點。

3M跌2.06%，報165.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低23點，而高盛升0.98%，報207.77元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報201.24元，升0.6%，谷歌母公司Alphabet收市報1124.29元，升0.67%，亞馬遜收市報1988.3元，升1.84%，Facebook收市報199.21元，升1.76%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報387點。德國DAX指數收跌0.86%，報12436點；法國CAC 40指數跌0.31%，報5572點；英國富時100指數收跌0.17%，報7536點。