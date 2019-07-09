有議員說，現在是他耕耘多年才盼到的收成期，現在卻被人一朝破壞了。當然以現今時勢，聽起來有點刺耳，但背後代表的卻是不少人的心底話。一如科大校長史維的進言，不宜只看單一事件，仍得追本溯源；為何年輕一代如此不安，政府的橫蠻無理固然是元兇，但得以養成今日的巨獸，仍有賴盲目信奉穩定、漠視政治的一代沒有在他們的時代好好監督政府，即是說，「沉默的一代」是幫兇。

當然不是說要投身政治或社運，但有些共同理念，不論是喜愛穩定抑或殷盼民主者都應該贊同的，例如公平的制度，當中又包括司法獨立、言論自由，還有安守本份的警隊等，沒有這些東西保障，香港又何來穩定繁榮？冰封三尺，畢竟非一日之寒，儘管這些年來上述「核心價值」不斷被侵蝕，「沉默的一代」恍如繼續置身事外而無動於衷。

看到議員被DQ，或因自己不喜歡該議員而由之，看到現行的一地兩檢方案，亦無意細閱當中的法律問題，偏偏這些事件都在逐步摧毀香港的基礎。如果今日才驚訝於警隊猖狂的話，其實早於五年前便應對朱經緯案與七警案引以為戒。只是這些徵兆出現時，主流未有足夠的警覺，錯過了時機，到今日巨獸襲來，年輕一代才急於追回當中的落差，比自己的本份要做得更多，甚至犯法。為何立法會裏有獨立思想的議員不足以否決這份瘋癲的法案，為何監警會沒有積極制衡警隊，這些問題都不是一朝一夕產生的，但為何在病徵浮現時，沒有及時餵藥或改善作息，要待病入膏肓時才驚覺身體轉壞？年輕人的人生是最漫長的，犯法的代價比其他人都大，但仍然要「知法犯法」，難道背後成因不值得深思嗎？

之所以信有收成期，前提是這片田地是穩定的，四季如常，相信一直耕耘自會獲得相應的果實，歷年如是，自會期望往後亦然；但田地是借來的，人是過客，還有下一代要耕要食，你的耕田方法忽視了土壤變壞，仍要繼續下去並期盼收成，下一代便不能學如你種瓜得瓜，自然要想出辦法保護農田，希望長耕長有。曾否想過，你之所以有收成期，是因為透支了下一代的收成期，才讓你有雙倍果實？而今日乍見各種激烈的畫面，便急於歸咎於動手那位的話，是只看到表象。因為立法會門前那塊玻璃，除了有政府的手影外，還有過去一直對時事不聞不問的你，也有份打破。

往者不可諫，來者猶可追，儘管今日法案被稱為「壽終正寢」，但有些文明秩序仍被打亂，今次只是更明顯地將問題曝光。縱使這場風波他日平息了，若願意為下一代着想的話，應該要時刻警惕，甚至合力恢復香港的「核心價值」，不讓同樣事件「起死回生」，這才確保到香港可以繼續「穩定繁榮」下去。當然前提是，你有同理心。

賈文清

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