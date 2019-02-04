宏利香港亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，聯儲局有機會在2019年減息2次，主要是企業盈利及部分經濟數據變差有關。現時，投資者資金流向以均衡及高息投資，避開波動市況。

大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛認為，中美貿易戰仍然未完整解決，由於華府仍然禁制美國企業向中國科技公司供貨，一些科技公司的增長前景短期內難免受到打擊。不過，他對中國前景仍然樂觀，因為出口方面已由美國移至非洲、澳洲及俄羅斯等地區。

另外，MSCI明晟宣布將增加中國A股在MSCI指數中的權重。 MSCI明晟表示、將分三階段把MSCI中國A股的納入因數自5%調升至20%。故相信不少國際資金會流入中國A股，而大中華現時市盈率及市賬率也屬吸引。行業方面，內房及內險在上季表現不俗，但現價已屬偏貴，反而可以留意沽壓較大車股。

亞洲區定息產品執行總監兼高級組合經理黃栢仁表示，美國減息會有助資金流入較高息亞洲及新興市場，特別是看好本地貨幣債券市場。而且減息對債券市場正面影響。

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