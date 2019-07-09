美國以國家安全為由，封殺內地手機品牌華為。華為創辦人任正非接受法國周刊《觀點》訪問時表示，美國不購買華為產品或部分國家不購買產品，對公司沒有什麼影響。他指，過去30年很多客戶不購買華為的產品，惟在特朗普「大肆宣傳」後，購買華為產品的客戶反而增多，他認為特朗普的宣傳具有偉大的影響力，有一定的份量。

對於華為自主研發的操作系統鴻蒙，任正非稱，沒有把鴻蒙、Android及蘋果的操作系統的速度做比較，鴻蒙有可能更快。

任認為，訊息傳送速度提升，可為經濟上帶來不可估計的增長。 5G的速度至少比4G快10倍以上，速度快會促進經濟文化的快速發展。他又指：「5G應用以後你就知道，將來美國可能是落後國家。」

被問到是否覺得中國在擴張，任回應指，幾千年來中國都是一個閉關自守的封閉國家。現在中國奉行開放改革，主要目的是把外面的引進來。中國走出去，主要是商業貿易走出去，是以商業的形式走到世界，並非以政治的形式走到世界，並沒有帶著意識形態走向世界。

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