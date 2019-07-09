匯豐表示將在今年9月為「尚玉」客戶推出包羅12種貨幣的萬事達卡扣賬卡。

匯豐聲稱這是全港首張連接12種貨幣的扣賬卡，當中包括澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日圓、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖及美元。客戶可憑卡在接受萬事達卡的本地及海外商戶消費、網上購物及付款，使用上述任何一種貨幣進行交易結算而不涉及任何額外費用，同時亦可透過匯豐或萬事達卡在世界各地的自動櫃員機網絡免費提取現金。

使用此扣賬卡付款時，扣賬卡將從戶口自動選擇相應的貨幣扣賬。如果相關指定貨幣餘額不足，此卡將自動按照實時匯率，從客戶的港元戶口購入額外貨幣以完成交易。

所有匯豐尚玉客戶將免費獲發這張扣賬卡，並於9月起陸續收到。持卡人在出行前可隨時透過戶口按自己的需要購入外幣，更有效控制外遊的開支。與此同時，匯豐尚玉客戶進行指定外匯交易並設立定期存款，將可享受優惠定期存款利率，而匯豐尚玉新客戶更可享外幣兌換優惠匯率。

第一階段，此扣賬卡將率先發行予尚玉客戶，但匯豐表示，明年將會發行另一張扣賬卡至更廣泛的客戶群。

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