富臨集團（1443）旗下首個美食廣場「Foodeli」今日於元朗YOHO MALL形點商場開幕，佔地9600方呎，最多可容納282個座位，內有12個餐廳品牌，例如自家品牌「炑八Taste」，以及區內著名小食「元朗燒賣皇后」等。集團首席財務官及公司秘書伍鑑津透露，投資額達100萬元以上，租約為期6年。

富臨品牌拓展經理楊浩宏表示，今個財年未有計劃再開設Foodeli，不過未來有計劃在九龍區的新商場開設1至2間Foodeli。他又透露，今個財年將加設2個「富臨概念」品牌，形式會以簡餐為主，與過去的韓燒、火鍋等菜色略有不同。

截至今年3月底止，富臨在港設73間餐廳，包括29間「富臨」系列品牌、11間「陶源」系列品牌，以及33間「富臨概念」系列餐廳，以收入佔比計，富臨概念餐廳佔總收入17%，已是集團第二大業務。伍鑑津相信，概念系列在2個財年後，佔比有望增至3成或以上。

他表示，留意到現時外出用餐的消費群有更多年輕家庭及年輕人，比較喜歡具有特色及小型餐廳，因此集團正在重整餐廳品牌，部分大規模的店舖到期不再續租。他坦言，對上個財年的業務表現有最大影響，今個財年亦有4至5間酒樓不再續租。

楊浩宏強調，今個財年富臨及陶源品牌繼續有開店計劃，包括2間桃源餐廳，其中一間將是集團旗下最高級的餐廳，料於11月開幕，另有一間位於南昌的「小富臨」店。概念系列方面，將會開設7間新餐廳。

記者：蕭嘉聰

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