【港股收市】港股五連挫 藍籌僅金沙、港鐵揚 吉利跌足四日
文章日期：2019年7月9日 16:12
中港股市疲弱，恒指早段最低見28080點，跌250點，中午過後跌勢喘定，續於低位徘徊，收市跌215點或0.76%，報28116點，連跌5個交易日，成交金額703億元；國指跌74點或0.7%，報10650點。
平保（2318）及友邦（1299）領跌大市，分別跌1.62%及0.83%，收報94元及83.85元，合共拖低大市51點。騰訊（0700）收復350元大關，埋單跌0.06%，報350.8元。
50隻藍籌股中僅2隻上升，金沙中國（1928）逆市升1.67%，收報39.55元，屬今日表現最好藍籌；其次為港鐵（0066），升0.57%，收報53.3元。
吉利（0175）發盈警兼被大行唱淡，股價已連跌四日，今日再度捱沽，收市跌3.78%，報11.7元，屬表現最差藍籌。其餘車股同樣偏軟，長汽（2333）跌1.5%，報5.88元；廣汽（2238）跌3.12%，報8.07元；東風（0489）跌1.95%，報6.53元。
稀土股再度炒起，星宇控股（2346）今日升6.7%，收報1.6元；中國稀土（0769）埋單升13.3%，報0.51元。
其餘異動股方面，安踏（2020）今早復牌並澄清渾水對其的指控，該股曾跌穿50元，低見48元，收市報51.35元，升0.2%。
小米（1810）上市一周年，將有第二批股份解禁，股價午後跌幅收窄，收報9.5元，跌1.1%。
博華太平洋（1076）獲控股股東Inventive Star通知，昨日（8日）已與冠聯資本簽訂出售合同，出售合共140億股股份，Inventive Star承諾，所得資金將全數借予公司拓展塞班島開發建設，該股尾市回軟，收市跌1%，報0.193元。
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