昨日盈警兼下調全年銷售目標的吉利（0175），再有大行加入唱淡行列。中金發表報告指，吉利自身盈利能力不確定性增強，宣布下調其評級至「中性」，並降目標價41%至9元，同時分别下調吉利2019年的盈利預測25.3%至80.9億元（人民幣，下同）；以及下調2020年盈利預測24.6%至88.7億元。這亦是繼大和、花旗及大摩後，第4間大行削吉利目標價。

吉利今日報11.7元，跌3.78%，連續4個交易日收跌。中金汽車分析師奉瑋指出，雖然吉利6月份汽車銷售比5月有回升，但主要是受到折扣優惠所帶動，對企業盈利有一定影響，所以對於吉利發盈警並不感到意外。

奉瑋認為，內地汽車市場出現產能過剩，同時提早執行「國六標」排放新標準，會對市場有較大影響，汽車銷量增長將持續受壓。他預計，大量消費者會等待符合「國六標」車型推出才購買，令7月及8月的汽車銷售會錄得負增長，同時亦不會有刺激政策推出。

奉瑋又指，下半年汽車市場仍不樂觀，今年乘用車銷量或會按年減少7%至約2100萬輛，因行業進入整合淘汰過程，供應及需求也需要中長期調整，尤其是內地汽車業面對的問題非購買力不足，因此認為內地扶持汽車消費政策應避免短期刺激，而要從中長期著手。他又預計，內地汽車銷量或需要至少兩年才能恢復到2017年的2380萬輛高位。

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