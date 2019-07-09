包商銀行因出現信用問題被人民銀行接管，惠譽高級董事兼大中華區銀行評級主管胡月明表示，城商行在評級體系佔比小，因此事件未有影響中國銀行業整體評級，另外，該行去年已預期資本狀況脆弱的銀行，佔中國整體銀行系統總資產約20%至25%，其中大部分是城商和農商行，因此包商事件已反映在評級之內。

胡月明指，小型城商和農商行的資金與流動性狀況一般較弱，並且較易受到影子金融活動影響。過去十年來，這些銀行的成長迅速，但由於其潛在的傳染風險，它們對體系穩定性的影響也與日俱增，近期包商銀行發生的問題也凸顯出中國小型銀行普遍存在這一弱點。在信貸條件趨緊之下，近年來營運缺陷事件和治理問題逐漸增多。

胡月明又表示，包商銀行出現問題短期導致小型銀行的流動性問題，長期也會令小型銀行資金成本上升，不過大小銀行風險不同，資金成本亦理應有別，因此對市場是健康發展。

包商銀行出現問題，東亞銀行（0023）亦因內地相關貸款減值發盈警，問及會否影本港銀行評級，胡月明指該行已在2018年降低香港銀行業的營運環境評級，主要反映了香港與內地經濟日益融合等影響，近年香港銀行在內地貸款的增長放慢，該行並沒有調低本港銀行評級，反而香港銀行風險吸收能力較強，今年調升部分香港的銀行。不過香港是成熟市場，未來貸款增長需靠內地等離岸市場。

記者：歐陽偉昉

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