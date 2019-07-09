港股今早表現低迷，恒指低開後跌至28156點反彈，幾乎收復失地，但很快反覆向下，早市最多跌250點，並以近低位收市，半日收報28,106點，跌225點或0.80%；國指跌0.76%。大市成交390億元，成交冷清。恒指初步跌穿20天線及50天線，下午或明天未能迅速反彈，甚至跌幅擴大，跌穿兩萬八，則要有準備短期交易區有機會將下移至27400至28200點。

大市方面，汽車股受壓，吉利（0175）被大摩唱淡後發盈警，股價再挫，該股後市邁向年內10元，反彈12元料有阻力，不要輕撈底。科網股以至電子產品部件都有沽壓，美團（3690）、小米（1810）、瑞聲（2018）跌約3%。表現一直偏強的藍籌平保（2318）、友邦（1299）、港交所（0388）跌1%、2%跑輸恒指；中鐵塔（0788）跌近2%。內房、醫藥保健甚至偏強食品豬肉股受壓，大市沽壓沉重。

公用、房託、電訊、燃氣股偏強，另有個別股份靠穩。財險（2328）近日淡市展現強勢，今早升穿8.7元高位進一步向上。公司業績持續改善，估值仍處於低位，將支持股價表現。短炒上望9.2元料有阻力，並低收8.5元止蝕。

劉思明

明報資深評論員