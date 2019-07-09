安踏（2020）今早復牌並澄清渾水(Muddy Waters)昨日的報告，早已預告會有Part2的渾水，在安踏澄清後不久便發表第二份狙擊安踏的報告，指安踏有「犯罪意圖(guilty mind)」。

渾水指，安踏於IPO後進行了一系列交易，讓渾水相信安踏內部人士總是打算欺騙外部投資者，並使安踏的內部人士得益。於2008年，內部人士將有價值的國際品牌零售業務(上海鋒綫體育)剝離，並有意隱瞞事實。

渾水指，安踏用IPO所得資金去發展上海鋒綫體育，使剝離前的2007年下半年的銷售收入由3570萬元人民幣升至1億元人民幣。渾水引述多份交易文件，顯示安踏其後透過代人持股的方法將其剝離上市公司，並置於安踏持有的代理人網絡之中。認為只有蠢人才會相信主席丁世忠及其同伴沒有從股東手中偷取資產。

安踏發公告，強烈否認渾水報告中相關交易的指控，認為有關指控並不準確及具誤導性。但暫時未有進一步澄清報告的指控內容。安踏半日報51元，跌0.48%，成交金額6.9億元。

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